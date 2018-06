Jovem Lee Seung-woo é a surpresa nos 23 sul-coreanos

Lusa Comentários 03 Jun, 2018, 14:01 / atualizado em 03 Jun, 2018, 14:01 | Mundial 2018

Lee Seung-woo, de 20 anos e que atua nos italianos do Verona, estreou-se na vitória (2-0) sobre as Honduras, na passada segunda-feira, e terá convencido definitivamente o técnico no encontro de sexta-feira, derrota por 3-1 frente à Bósnia.



Numa seleção afetada por inúmeras lesões, a grande estrela continua a ser o avançado dos ingleses do Tottenham Son Heung-min, destacando-se ainda a presença do médio do Crystal Palace Ki Sung-yeung, enquanto Lee Chung-yong, igualmente daquela equipa inglesa ficou de fora da lista final de 23.



A Coreia do Sul, que tem ainda mais dois encontros de preparação agendados, na quinta-feira com a Bolívia e em 11 de junho com o Senegal, está integrada no grupo F do Campeonato do Mundo, juntamente com Alemanha, México e Suécia.







Lista dos 23 selecionados sul-coreanos:



- Guarda-redes (3): Kim Seung-gyu (Vissel Kobe/Jap), Kim Jin-hyeon (Cerezo Osaka/Jap) e Cho Hyun-woo (Daegu FC).



- Defesas (10): Kim Young-gwon (Guangzhou Evergrande/Chn), Jang Hyun-soo (FC Tóquio/Jap), Jung Seung-hyeon (Sagan Tosu/Jap), Yun Yong-sun (Seongnam FC), Oh Ban-suk (Jeju United), Kim Min-woo (Sangju Sangmu), Park Joo-ho (Ulsan Hyundai), Hong Chul (Sangju Sangmu), Go Yo-han (FC Seul) e Lee Yong (Jeonbuk Hyundai Motors).



- Médios (7): Ki Sung-yueng (Swansea City/Ing), Jung Woo-young (Vissel Kobe/Jap), Ju Se-jong (Asan Mugunghwa FC), Koo Ja-cheol (Augsburgo/Ale), Lee Jae-sung (Jeonbuk Hyundai Motors), Lee Seung-woo (Verona/Ita) e Moon Seon-min (Incheon United).



- Avançados (3): Kim Shin-wook (Jeonbuk Hyundai Motors), Son Heung-min (Tottenham/Ing) e Hwang Hee-chan (Red Bull Salzburgo/Aut).