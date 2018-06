Lopetegui despedido da Seleção de Espanha

RTP Comentários 13 Jun, 2018, 11:13 / atualizado em 13 Jun, 2018, 12:37 | Mundial 2018

"Vimo-nos obrigados a prescindir do Selecionador Nacional", disse o líder da RFEF, um dia depois de Lopetegui ter sido anunciado como treinador do Real Madrid para as próximas três temporadas.









Rubiales adiantou que a federação espanhola não foi contactada em toda a transferência para o Real Madrid, notícia que, de resto, apanhou toda a gente de surpresa

A destituição de Lopetegui é imediata e explicada com o modo como a Federação espanhola (RFEF) foi colocada à margem das negociações entre o treinador basco e o Real Madrid. "Não nos sentimos traídos, Lopetegui é um profissional impecável, mas isto é algo que não podemos deixar passar em claro. Seria uma irresponsabilidade não atuar", afirmou Rubiales na conferência de imprensa em Krasnodar, quartel-general da Seleção espanhola neste Mundial.





A decisão de demitir o Selecionador foi tomada com o conhecimento dos jogadores que estão envolvidos no Campeonato do Mundo, revelou ainda o presidente da Federação, e "eles vão fazer todos os possíveis, juntamente com a equipa técnica, para ganhar a competição".







Luis Rubiales dá ainda a entender que o cargo de Selecionador não vai ser preenchido imediatamente. "Não sabemos ainda [quem será o substituto de Lopetegui]. O que posso dizer é que vamos tentar agitar as coisas o menos possível. Assim que soubermos, comunicar-vos-emos.