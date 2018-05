Lusos nos mundiais. Um a quadruplicar, três a triplicar, três a duplicar e 16 estreias

Lusa Comentários 31 Mai, 2018, 10:51 / atualizado em 31 Mai, 2018, 10:52 | Mundial 2018

O 'capitão' da seleção lusa, de 33 anos, é o único sobrevivente do Mundial de 2006, na Alemanha, onde ainda atuou ao lado de Luís Figo, então o sobrevivente da 'geração de ouro', Deco, Ricardo Carvalho, Maniche, Simão, Pauleta ou Nuno Gomes.



Então um 'miúdo', com 21 anos, Ronaldo já era indiscutível no 'onze' luso, comandado pelo brasileiro Luiz Felipe Scolari, tendo sido titular em seis dos sete jogos, descansando apenas com o México, na fase de grupos, já com Portugal apurado.



Quatro anos depois, na África do Sul, o já '7' luso voltou a estar presente, na companhia de três dos agora eleitos para o Mundial2018, o guarda-redes Beto e os centrais Bruno Alves e Pepe.



Estes três jogadores voltaram a ser chamados para edição de 2014 e formam o trio de jogadores que somam duas presenças e vão cumprir a terceira em solo russo.



Além de Ronaldo, Beto, Bruno Alves e Pepe, mais três jogadores dos agora escolhidos por Fernando Santos marcaram presença no Mundial do Brasil, o guarda-redes Rui Patrício e os médios William Carvalho e João Moutinho.



Este trio de jogadores formados no Sporting cumprirão na Rússia a sua segunda fase final de um Mundial.



Em contraste com este septeto, os restantes 16 eleitos nunca estiveram num Mundial, mas vários já representaram Portugal em campeonatos da Europa.



O caso mais peculiar é o de Ricardo Quaresma, que falhou os Mundiais de 2010 e 2014, mas esteve antes, depois e pelo meio, nos Europeus de 2008, 2012 e 2016.



O atual jogador do Besiktas tem, assim, já três presenças em fases finais de grandes competições -- não contando a Taça das Confederações -, perdendo apenas para Patrício e Moutinho (quatro), Bruno Alves e Pepe (cinco) e Ronaldo (sete).



Além de Quaresma, outros seis jogadores já tinham sido escolhidos por Fernando Santos para o Euro2016, o guarda-redes Anthony Lopes, os defesas Cédric, José Fonte e Raphaël Guerreiro e os médios Adrien Silve e João Mário.



Entre os restantes nove, Manuel Fernandes é o mais veterano, conseguindo chegar a uma fase final aos 32 anos e mais de 13 depois de se ter estreado na seleção 'AA', a 09 de fevereiro de 2005, então como jogador do Benfica.



Com 27 anos, Mário Rui, recentemente promovido a internacional 'AA', também não chega propriamente muito jovem a uma fase final, depois de uma carreira quase toda cumprida em Itália.



Quanto a Bernardo Silva, só não se trata da segunda fase final porque uma lesão o afastou do Euro2016, competição à qual muitos defenderam que André Silva deveria ter ido, em vez de um 'tal' Éder, que, depois, deu o título a Portugal.



Por seu lado, Ricardo Pereira (24 anos), que já assinou pelo Leicester, Bruno Fernandes (23), Gelson Martins (23), Gonçalo Guedes (21) e Rúben Dias (21) foram premiados pelas excelentes épocas que protagonizaram.







Presenças em Mundiais dos 23 eleitos lusos:



- Três:



Cristiano Ronaldo (2006, 2010, 2014)







- Dois:



Beto (2010, 2014)



Bruno Alves (2010, 2014)



Pepe (2010, 2014)







- Um:



João Moutinho (2014)



Rui Patrício (2014)



William Carvalho (2014)







- Estreantes:



Adrien Silva



André Silva



Anthony Lopes



Bernardo Silva



Bruno Fernandes



Cédric



Gelson Martins



Gonçalo Guedes



João Mário



José Fonte



Manuel Fernandes



Mário Rui



Raphaël Guerreiro



Ricardo Pereira



Ricardo Quaresma



Rúben Dias