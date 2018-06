Marcelo vai ver um jogo no Terreiro do Paço e outro na área afetada pelos fogos

Lusa Comentários 06 Jun, 2018, 22:18 / atualizado em 06 Jun, 2018, 22:18 | Mundial 2018

Marcelo Rebelo de Sousa -- que vai assistir ao vivo ao segundo jogo de Portugal, contra Marrocos, em Moscovo, no dia 20 de junho -- fez este anúncio durante uma receção à seleção portuguesa de futebol, no edifício do Antigo Museu Nacional dos Coches, em Lisboa.

"Será o presidente da Assembleia da República a estar no primeiro jogo [contra a Espanha, no dia 15 de junho, em Sochi], eu acompanharei no Terreiro do Paço, como muitos portugueses. Depois, estarei no segundo jogo, em Moscovo [no dia 20, contra Marrocos]", declarou.

Quanto ao Portugal-Irão, que será em Saransk, no dia 25 de junho, o chefe de Estado adiantou que irá acompanhar o jogo "na área onde houve a tragédia do ano passado, a vibrar como muitos portugueses solidários com a nossa equipa", sem divulgar o lugar exato.

Manifestando-se convicto de que Portugal passará a fase de grupos do Campeonato Mundial de Futebol de 2018, o Presidente da República acrescentou: "E depois combinaremos como é o quarto, e como é o quinto, e como é o sexto jogo. É um problema de ajustarmos a seguir".

Perante os 23 jogadores convocados e a equipa técnica chefiada por Fernando Santos, Marcelo Rebelo de Sousa considerou que os portugueses estão "a vibrar permanentemente" com a seleção e admitiu assistir ao jogo com a Argélia na quinta-feira, no Estádio da Luz, o último antes da participação na fase final do Campeonato do Mundo de 2018.

"Eu, como Presidente de todos os portugueses, cumpro a minha missão, estando ao vosso lado. Se for muito necessário, e se o primeiro-ministro insistir muito, lá estarei amanhã [quinta-feira] ao vosso lado, no jogo de preparação", disse-lhes.

A equipa portuguesa, campeã europeia em título, integra o Grupo B do Mundial da Rússia e vai estrear-se frente à Espanha, em Sochi, no dia 15 de junho, antes de defrontar Marrocos, em Moscovo, no dia 20, e o Irão, treinado pelo português Carlos Queiroz, em Saransk, no dia 25 de junho.