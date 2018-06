Meia centena de pessoas na partida da seleção lusa para a Rússia

Lusa Comentários 09 Jun, 2018, 11:38 | Mundial 2018

Com absoluta `pontualidade britânica`, a comitiva chegou ao aeroporto Humberto Delgado à hora prevista (09:30) e nem a chuva que tem caído sobre a capital impediu a presença de alguns adeptos no local.

O vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) Humberto Coelho foi o primeiro a sair do autocarro que transportou a seleção, enquanto o guarda-redes Beto foi o último a abandonar o interior do veículo, logo depois de Cristiano Ronaldo.

De resto, no momento em que o `capitão` luso se encaminhou para a porta VIP do aeroporto, uma criança, equipada a rigor com o equipamento de Portugal e ostentando o nome do melhor jogador do mundo, `furou` a segurança e correu para junto de Ronaldo, que prontamente tirou uma fotografia e deu um autógrafo ao petiz.

A seleção portuguesa viaja hoje para a Rússia para disputar o Mundial2018 e instalar-se em Kratovo, a cerca de 50 quilómetros a sudeste de Moscovo.

A seleção campeã da Europa vai chegar a solo russo por volta das 18:30 locais (16:30 em Lisboa), no fim de uma viagem de quase seis horas que terá início em Lisboa às 10:45.

A comitiva lusa voa em avião fretado e vai aterrar no aeroporto de Zhukovski, a 11 quilómetros do centro de estágio do FC Saturn, na rural localidade de Kratovo, onde está montado o seu quartel-general.

O primeiro treino em solo russo, aberto à comunicação social e aos adeptos, está marcado para domingo às 11:30 locais (09:30 em Lisboa).

A equipa das `quinas` vai estrear-se na competição frente à Espanha, em Sochi, na sexta-feira, e defronta depois Marrocos, em 20 de junho, em Moscovo e fecha o Grupo B com o Irão, de Carlos Queiroz, em 25, em Saransk.

Nos três jogos de preparação efetuados nas duas últimas semanas Portugal empatou 2-2 com a Tunísia, em Braga, e 0-0 com a Bélgica, em Bruxelas, e venceu a Argélia por 3-0, em Lisboa.