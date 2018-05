Mundial 2018. Portugal quer `imitar` Alemanha e Espanha

Lusa Comentários 31 Mai, 2018, 10:44 / atualizado em 31 Mai, 2018, 10:44 | Mundial 2018

Ao apurar-se para a fase final, que arranca a 14 de junho, na Rússia, a seleção lusa já fez melhor que Checoslováquia (1976), Dinamarca (1992) e Grécia (2004), que após levantarem o mais importante troféu europeu, acabaram por não conseguir um lugar entre os melhores do mundo.



Em 1974, a jogar em 'casa', a Alemanha, de Franz Beckenbauer, foi a primeira seleção a conseguir juntar um campeonato do Mundo ao título europeu, feito esse que foi igualado quase 40 anos depois pela Espanha, em 2010, na África do Sul, num ciclo que começou com Luís Aragonés e terminou com Vicente del Bosque.



Na Rússia, Portugal vai ter a oportunidade de colocar o seu nome na história junto a alemães e espanhóis, mas para isso terá que conquistar pela primeira vez um Mundial, prova em que por duas vezes conseguiu chegar às meias-finais (1966 e 2006).



A Itália esteve perto de ser a primeira a conseguir o feito, em 1970, mas acabou derrotada na final, pelo Brasil, e a RFA, em 1982, também poderia ter repetido, mas saiu igualmente derrotada do último jogo da competição, face aos transalpinos.



Caso fique pela fase de grupos, a seleção nacional, liderada por Fernando Santos, 'imita' as campanhas de Espanha, em 1966 e 2014, e França, em 2002.



No Mundial de Itália, em 1990, a Holanda caiu nos oitavos de final, enquanto Rússia, em 1962, e a Alemanha, em 1998, chegaram aos 'quartos'. No México, em 1986, a França ficou-se pelas meias-finais.