Mundial 2018, uma arma política para Moscovo?

O Kremlin quer aproveitar o Mundial para fazer uma operação de charme com todo o mundo. Evgueni Mouravich recorda a organização dos Jogos Olímpicos de 1980 durante a intervenção soviética no Afeganistão, ou a recente organização dos Jogos Olímpicos de Inverno, em Sochi, durante a tensão com a Ucrânia, em 2014.



Moscovo vai tentar aproveitar o certame para tentar aliciar parceiros, a começar já esta semana, tendo garantido uma reunião com responsáveis da Arábia Saudita.