Mundial2018: Adeptos brasileiros e luso descendentes decepcionados com a eliminação de Portugal

Lusa Comentários 01 Jul, 2018, 09:46 / atualizado em 01 Jul, 2018, 09:46 | Mundial 2018

Para alguns, a derrota frente ao Uruguai aconteceu porque houve pouca vibração na equipa de Portugal, que esteve mais tempo com a bola, mas não conseguiu chegar à vitória.



"Foi um jogo muito nervoso, o Uruguai fez dois golos na casualidade, não fizeram mais nada. Portugal teve 70% de domínio de bola, não era possível perder este jogo", disse Ricardo António Torres, brasileiro de 56 anos que também tem nacionalidade portuguesa e vive em São Paulo.



"Parece que faltou um pouco de vinho do porto na veia de Portugal, que deveria ter entrado com mais espírito, com o coração na ponta da chuteira", acrescentou.



Outros avaliaram que a seleção portuguesa jogou bem apesar da derrota e da eliminação nos oitavos de final do campeonato que se disputa na Rússia.



"No jogo de hoje eles [jogadores de Portugal] jogaram bem, obviamente a outra equipa [o Uruguai] também era muito boa. Mesmo assim, não acho que foi justo porque o árbitro pecou em alguns momentos não dando algumas faltas [a favor de Portugal] e um penálti", avaliou Renata Dopplier, 28 anos.



"Nós que amamos Portugal realmente ficamos muito chateados com esta situação porque queríamos que a equipa avançasse até à final", adiantou.



No final do jogo era possível ver adeptos com lágrimas nos olhos, mas os luso descendentes, portugueses e brasileiros aplaudiram a seleção gritando o nome de Portugal.