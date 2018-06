Mundial2018: Bélgica vence Egito e República Checa derrota Nigéria

Lusa Comentários 06 Jun, 2018, 22:15 | Mundial 2018

No último teste antes do Mundial da Rússia para os egípcios e o penúltimo para os belgas, no Estádio Rei Balduíno, a formação europeia demonstrou a sua superioridade e, depois do empate a zero com Portugal, venceu por claros 3-0.



Aos 27 minutos, Lukaku abriu a contagem, traduzindo o maior ascendente da equipa da casa até então, ao marcar na recarga a um remate de Hazard, perante defesa incompleta de El Hadary.



Aos 38, Hazard, ‘capitão’ da Bélgica, foi o autor do segundo golo, desta feita a passe de Yannick Ferreira-Carrasco.



A um minuto do final, e numa segunda parte mais equilibrada e em que o Egito, ainda sem o lesionado Mohamed Salah, podia ter reduzido, foi Batshuayi a preparar o 3-0, ao fintar um defesa na área antes de assistir Fellaini, que só teve de encostar e fixar o resultado final.



A Bélgica, integrada no grupo G com Inglaterra, Tunísia e Panamá, disputa um último particular antes do Mundial, frente à também apurada Costa Rica, na próxima segunda-feira.



Já o Egito, que vai disputar o grupo A com a anfitriã Rússia, o Uruguai e a Arábia Saudita, concluiu os encontros de preparação antes da terceira fase final em que participam, a primeira desde 1990.



Antes, no Estádio Rudolf-Tonn, na cidade austríaca de Rannersdorf, um golo de Kalas, aos 25 minutos, foi suficiente para a República Checa bater a Nigéria, no último jogo da equipa africana antes do campeonato do mundo.



A Nigéria, que vai cumprir a sexta participação em Mundiais, está inserida no grupo D, juntamente com Argentina, Croácia e Islândia.



Já o estreante Panamá saiu derrotado por 1-0 do particular com a Noruega, em Oslo, graças a um golo de Joshua King, aos 04 minutos, antes dos embates no grupo G, com Bélgica, Inglaterra e Tunísia.



A fase final do Mundial2018 re4aliza-se na Rússia entre 14 de junho e 15 de julho.