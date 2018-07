Mundial2018. Chegou a hora da competência

Mário Aleixo - RTP Comentários 05 Jul, 2018, 08:46 / atualizado em 05 Jul, 2018, 10:26 | Mundial 2018

Os dois primeiros jogos agendados para amanhã (sexta-feira) são: Uruguai-França (15h00) e Brasil-Bélgica (19h00).



No sábado realizam-se os outros dois desafios: Suécia-Inglaterra (15h00) e Rússia-Croácia (19h00).



A França nunca derrotou a seleção celeste na prova e, em 1966, os sul-americanos somaram a única vitória em três encontros entre si. No entanto os empates nos outros dois duelos (2002 e 2010) acabaram com os gauleses eliminados na fase de grupos.



O Brasil, pentacampeão, crónico candidato à vitória na competição, enfrente a Bélgica uma habitual desilusão no momento das grandes decisões. O “escrete canarinho” venceu os “diabos vermelhos” no único jogo entre ambas as seleções na Coreia/Japão.



Quanto à Inglaterra, campeã em 1966, encontra uma Suécia que começa a mudar o seu habitual padrão de jogo direto.





A Croácia recheada de talento (Modric, Rakitic e Mandzukic) tem sido dominadora e enfrenta uma Rússia pragmática a jogar em casa e apoiada pelo seu público.





O Uruguai-França será dirigido pelo argentino Nestor Pitana enquanto o Brasil-Bélgica terá a arbitragem do sérvio Milorad Masic.



Sábado o holandês Bjorn Kuipers será o homem do apito no Suécia-Inglaterra enquanto o brasileiro Sandro Ricci vai dirigir o duelo entre a anfitriã Rússia e a Croácia.



Certo para já é o domínio do futebol europeu que em oito seleções ainda em prova conta com seis representantes contra dois da América do Sul.Falar de surpresas é assinalar a eliminação da Alemanha na primeira fase, o apagamento do “tiki-taka” que fez escola no futebol mundial mas parece enterrado e o afastamento nos oitavos de final das duas principais estrelas do planeta futebol: Cristiano Ronaldo e Messi.