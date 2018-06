Mundial2018: Defesa Farid Diaz substitui lesionado Frank Fabra na Colômbia

Lusa Comentários 10 Jun, 2018, 10:09 | Mundial 2018

Farid Diaz, de 34 anos, foi chamado pelo selecionador da Colômbia, o argentino José Pekerman, para a fase final do campeonato do mundo, que vai ser disputado na Rússia, entre quinta-feira e 15 de julho.



A Colômbia integra o Grupo H, juntamente com Polónia, Senegal e Japão.



Lista dos 23 convocados:



Colômbia



- Guarda-redes: José Cuadrado (Once Caldas), David Ospina (Arsenal/Ing) e Camilo Vargas (Deportivo Cali).



- Defesas: Santiago Arias (PSV Eindhoven/Hol), Farid Diaz (Olimpia/Par), Yerry Mina (FC Barcelona/Esp), Johan Mojica (Girona/Esp), Óscar Murillo (Pachuca/Mex), Davinson Sánchez (Tottenham/Ing) e Cristian Zapata (AC Milan/Ita).



- Médios: Abel Aguilar (Deportivo Cali), Wílmar Barrios (Boca Juniors/Arg), Juan Cuadrado (Juventus/Ita), Jefferson Lerma (Levante/Esp), Juan Quintero (River Plate/Arg), James Rodríguez (Bayern Munique/Ale), Carlos Sánchez (Espanyol/Esp) e Mateus Uribe (América/Mex).



- Avançados: Carlos Bacca (Villarreal/Esp), Miguel Borja (Palmeiras/Bra), Radamel Falcao (Mónaco/Fra), José Izquierdo (Brighton/Ing) e Luis Muriel (Sevilha/Esp).