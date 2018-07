Mundial2018: Eric Dier diz que Inglatera "é uma equipa sem egos"

Lusa Comentários 09 Jul, 2018, 18:11 | Mundial 2018

“Somos uma equipa sem egos e penso que isso se nota na forma como jogamos. Somos 23 jogadores que estamos aqui não para o êxito pessoal, mas para o êxito da equipa. Acho que isso se nota e tem sido muito importante na atitude que temos tido em campo”, afirmou Dier, antigo jogador do Sporting, aos jornalistas, em Repino, na Rússia, onde a seleção inglesa está instalada.



Caso seja utilizado frente aos croatas, o jogador de 24 vai ‘apanhar’ pela frente Luka Modric, um médio “capaz de criar momentos mágicos” e que está a ser um dos melhores deste Campeonato do Mundo.



“Joguei contra ele duas vezes esta época. Todos sabem que ele é um jogador fantástico e está a provar isso mesmo neste Mundial. Vamos fazer o nosso trabalho de casa para tentar bloqueá-lo, não só a Modric, mas a todos os outros”, disse.



Na mesma conferência de imprensa, Ashley Cole considerou que a Inglaterra não pode ficar apenas preocupada em marcar jogadores como Modric e Rakitic, mas em arranjar uma forma de ultrapassar uma seleção que “aparece com justiça” nas meias-finais do Mundial2018.



“Não é por acaso que a Croácia está nas ‘meias’. Tem uma grande equipa e temos que estar preparados para eles. Modric é um jogador fantástico, mas faz parte de uma grande equipa, referiu o lateral.



No dia em cumpre 33 anos, Young assumiu que os jogadores ingleses “estão orgulhosos” da campanha que estão a efetuar na Rússia e que o objetivo principal passa mesmo por chegar à final.



“Acreditamos que isso é possível. Temos uma oportunidade única de recolocar a Inglaterra numa final de um Campeonato do Mundo. Não podemos deixar escapar essa oportunidade. Sabemos que o jogo com a Croácia vai ser duro e intenso, mas já provámos que estamos preparados para isso”, disse o jogador do Manchester United.



O Croácia-Inglaterra está agendado para quarta-feira, às 19:00 (horas da Lisboa), no Estádio Luzhniki, em Moscovo.