Mundial2018: Estudo aponta Portugal como nono favorito, Espanha é a grande candidata

30 Abr, 2018 | Mundial 2018

A seleção campeã da Europa e quarta no ‘ranking’ da FIFA surge na nona posição desta lista, liderada pela Espanha, primeira adversária da equipa das ‘quinas’, em 15 de junho, em Sochi.



De acordo com este estudo, o Brasil surge como segundo favorito, à frente de França, Alemanha, Inglaterra, Bélgica, Argentina e Croácia, enquanto a Suíça, adversária de Portugal na qualificação, surge no 10.º posto.



Para este estudo foi utilizado um índice de ‘poder’ que combina a percentagem média de jogos do campeonato disputados desde 1 de julho de 2017 pelos 23 jogadores mais utilizados por cada seleção durante a campanha de qualificação com o nível desportivo médio dos clubes que os utiliza.



Marrocos, adversário dos lusos em 20 de junho, em Moscovo, é 19.º, enquanto o Irão de Carlos Queiroz, que os portugueses defrontam em 25 de junho, em Saransk, é 29.º e antepenúltimo, apenas à frente de Arábia Saudita e Panamá.



Segundo o Centro Internacional para o Estudo do Desporto (CIES), sedeado em Neuchatel, na Suíça, a Rússia, país anfitrião, é o 14.º favorito.