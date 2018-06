Mundial2018: FIFA não atendeu às reclamações do Brasil quanto ao golo suíço

Lusa Comentários 20 Jun, 2018, 20:46 | Mundial 2018

Em causa estava uma alegada falta de Steven Zuber sobre Miranda, ao minuto 50, numa jogada que culminou com o golo suíço que valeu o empate final (1-1), em Sochi, desde logo com os protestos brasileiros.



A Confederação Brasileira de Futebol, inconformada com a decisão, fez um protesto formal, a que a FIFA respondeu por carta, com a data de terça-feira e hoje divulgada, na qual não se critica a atuação do árbitro, o mexicano César Augusto Ramos.



Mais concretamente, foi negado o acesso ao conteúdo das conversas entre o árbitro e o VAR, sustentando-se que isso iria expor a privacidade da arbitragem, o que contraria as regras.



A carta é assinada pelo presidente da Comissão de Arbitragem da FIFA, Pierluigi Collina, que explica que não haverá qualquer avaliação pública do desempenho do árbitro.