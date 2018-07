Mundial2018. França e Croácia lutam pela conquista da taça

Mário Aleixo - RTP Comentários 15 Jul, 2018, 09:00 / atualizado em 15 Jul, 2018, 09:00 | Mundial 2018

Os gauleses demonstraram ao longo do torneio ser um conjunto muito compacto a defender, mas também com poder ofensivo quando a isso foram obrigados, tendo apenas empatado o terceiro jogo da primeira fase com a Dinamarca, o único 0-0 até ao momento e com as duas formações já apuradas para os oitavos de final.



Na fase a eliminar, a equipa francesa, que está desejosa de fazer esquecer a derrota de há dois anos na final do "seu" Europeu frente a Portugal, não teve de disputar qualquer prolongamento, afastando sucessivamente Argentina (4-3), Uruguai (2-0) e Bélgica (1-0).





Na hora de fazer a antevisão do jogo decisivo os franceses não esquecem a forma como perderam a final do último europeu frente a Portugal e denotam o desejo de não verem repetido o que sucedeu em Paris.









Igualmente ansiosa por se "vingar" das meias-finais perdidas há 20 anos para a França, a Croácia ultrapassou dois prolongamentos com desempates por penáltis frente à Dinamarca (1-1ap e 3-2gp) e à Rússia (2-2ap e 4-3gp) e vitória no prolongamento frente à Inglaterra (2-1).





No lançamento da partida os croatas são unânimes em considerar que estão a viver um momento histórico para o futebol do país e que querem prolongá-lo até ao fim.









Do outro lado, surge uma Croácia claramente mais desgastada, seleção que chega a esta final com menos um dia de descanso e com mais 90 minutos de jogo, depois de ter disputado prolongamentos nos três jogos a eliminar.O encontro deste domingo está marcado para as 16h00, hora portuguesa, no estádio Luzhniki, em Moscovo, e será dirigido pelo árbitro argentino Nestor Pitana.