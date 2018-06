Mundial2018: Inglaterra e Bélgica cumprem estreia frente a Tunísia e Panamá

Lusa Comentários 18 Jun, 2018, 09:36 / atualizado em 18 Jun, 2018, 09:36 | Mundial 2018

Um dia depois da derrota da Alemanha, campeã em título, frente ao México, por 1-0, suecos e coreanos tentam destacar-se da formação germânica e complicar o seu percurso no agrupamento.



O embate entre Suécia e Coreia do Sul, marcado para Nijni Novogorod, a partir das 15:00 locais (13:00 em Lisboa), está envolto em alguma polémica, depois das acusações de espionagem pelos europeus por parte dos asiáticos, em sessões de treino à porta fechada.



A seleção sueca, que afastou a Itália da fase final, parte com algum favoritismo para o encontro, tal como as duas outras seleções europeias que vão entrar em prova nesta segunda-feira.



A Bélgica, terceira classificada do ‘ranking’ da FIFA, de Kevin De Bruyne, Hazar e Courtois, defronta o estreante Panamá, modesto 54.º, em Sochi, em jogo marcado para as 18:00 locais (16:00 em Lisboa), no primeiro desafio do Grupo G.



Pouco depois, a partir das 21:00 (19:00 em Lisboa), em Volvogrado, a Inglaterra, de Harry Kane, defronta a Tunísia, que chegou à Rússia sem o ‘craque’ Youssef Msakni, naquela que é a quinta presença dos africanos em fases finais, a primeira desde 2006.