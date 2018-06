Mundial2018: Marrocos troca defesa por avançado na lista definitiva de convocados

Comentários 04 Jun, 2018, 15:01 | Mundial 2018

En-Nesyri foi chamado à como reserva à concentração da seleção marroquina, adversária de Portugal no grupo B, mas acabou por conseguir um lugar entre os escolhidos do técnico francês.



Num vídeo difundido na conta de Twitter da seleção marroquina, Renard explicou que o jogador "tem estado em grande forma no estágio de preparação e demonstrado grande margem de progressão".



"Ter um grupo equilibrado, com jogadores polivalentes é o que nos permite fazer frente a qualquer eventualidade durante a competição", referiu o selecionador.



O grande ausente na lista, que inclui, naturalmente, Benatia (Juventus) e Hakim Ziyech (Ajax), é o avançado Rachid Alioui, do Nimes, que vai falhar a competição depois de uma cirurgia ao tendão.



Marrocos, que teve uma última participação num Mundial em França, em 1998, integrará o grupo B, com Portugal, que defronta em Moscovo em 20 de junho, Espanha e Irão, de Carlos Queiroz.



Na convocatória, destaque para as presenças de Mehdi Carcela, jogador que representou o Benfica, e de Manuel da Costa, antigo defesa-central do Nacional, com ascendência portuguesa.





Lista de 23 convocados:



- Guarda-redes: Munir (Numancia/Esp), Bono (Girona/Esp) e Ahmed Ahmed Reda Tagnaouti (IRT Tanger).



- Defesas: Mehdi Benatia (Juventus/Ita), Romain Saiss (Wolverhampton/Ing), Manuel Da Costa (Basaksehir/Tur), Nabil Dirar (Fenerbahce/Tur), Achraf Hakimi (Real Madrid/Esp) e Hamza Mendyl (Lille/Fra).



- Médios: Mbark Boussoufa (Al Jazira/EAU), Karim El Ahmadi (Feyenoord/Hol), Youssef Ait Bennasser (Caen/Fra), Sofian Amrabat (Feyenoord/Hol), Younes Belhanda (Galatasaray/Tur), Fayçal Fajr (Getafe/Esp) e Amine Harit (Schalke 04/Ale).



- Avançados: Khalid Boutaib (Malatyaspor/Tur), Aziz Bouhaddouz (Saint Pauli/Ale), Ayoub El Kaabi (RSB Berkane/Mar), Nordin Amrabat (Leganés/Esp), Hakim Ziyech (Ajax/Hol), Mehdi Carcela (Standard Liège/Bel) e Youssef En-Nesyri (Málaga/Esp).