Mundial2018: Médio argentino Lanzini lesiona-se e falha presença na fase final

Lusa Comentários 08 Jun, 2018, 14:35 | Mundial 2018

O médio, que alinha nos ingleses do West Ham, lesionou-se com gravidade durante um treino realizado em Barcelona, onde está a estagiar a seleção da Argentina, que partirá no sábado para a Rússia, país organizador da fase final do Campeonato do Mundo.



Lanzini, de 25 anos, deveria ser titular na equipa liderada pelo selecionador Jorge Sampaoli no jogo de estreia no Mundial2018, frente à Islândia, em 16 de junho, mas a lesão sofrida hoje, durante o último treino antes da partida para Moscovo, custou-lhe a participação no torneio.



A Argentina integra o Grupo D do Campeonato do Mundo, defrontando, além da Islândia, a Croácia, em 21 de junho, e a Nigéria, em 26.