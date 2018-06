Mundial2018: Médio panamiano Alberto Quintero lesiona-se e falha prova

Lusa Comentários 07 Jun, 2018, 10:48 | Mundial 2018

Na segunda parte da partida com os noruegueses, Quintero, que atua nos peruanos do Universitário, sofreu, após um lance com Bjorn Maars Johnsen, uma fratura no pé direito e terá de ser operado, sendo esperada uma paragem de seis a oito semanas.



A trabalhar com a seleção panamiana como reserva, Ricardo Ávila, dos belgas do Gent, entra nas escolhas do selecionador Dario Gomez.



Além da lesão de Quintero, a derrota com a Noruega (1-0) ficou ainda marcada pelas acusações dos panamianos de que terão sido roubados pertences dos jogadores no hotel onde estavam hospedados.



O Panamá integra o grupo G, juntamente com Bélgica, Tunísia e Inglaterra.



Lista dos 23 convocados do Panamá:



- Guarda-redes: Jaime Penedo (Dinamo Bucareste/Rom), José Calderon (Chorrillo) e Alex Rodriguez (San Francisco).



- Defesas: Felipe Baloy (Municipal/Gua), Harold Cummings (San Jose/EUA), Éric Davis (Dunajska Streda/Slo), Fidel Escobar (New York/EUA), Adolfo Machado (Houston/EUA), Michael Amir Murillo (New York/EUA), Luis Ovalle (Olimpia/Hon) e Roman Torres (Seattle/EUA).



- Médios: Edgar Barcenas (Cafetaleros de Tapachula/Mex), Armando Cooper (Universidad de Chile/Chi), Anibal Godoy (San Jose/EUA), Gabriel Gomez (Atlético Bucaramanga/Col), Valentin Pimentel (Plaza Amador), Ricardo Ávila (Gent/Bel) e José Luis Rodriguez (Gent/Bel).



- Avançados: Abdiel Arroyo (Liga Deportiva Alajuelense/Cri), Ismael Diaz (Deportivo/Esp), Blas Pérez (Municipal/Gua), Luis Tejada (Sport Boys/Per) e Gabriel Torres (Huachipato/Chi).