Mundial2018: Néstor Pitana apita jogo de abertura entre Rússia e Arábia Saudita

Os árbitros assistentes serão os compatriotas Juan Pablo Bellati e Hernán Maidana, com o brasileiro Sandro Ricci como quarto árbitro, enquanto o italiano Massimiliano Irrati será o primeiro videoárbitro em campeonatos do mundo.



A assistir Irrati estarão o argentino Mauro Vigliano, o chileno Carlos Astroza e o italiano Daniele Orsato, naquela que será a primeira equipa a implantar a tecnologia na história do torneio.



Pitana será o segundo árbitro do seu país a participar em dois Mundiais, depois de Norberto Coerezza (1970 e 1978), após ter estado presente no Mundial2014.



O argentino, de 42 anos, regressou ao Brasil para os Jogos Olímpicos do Rio2016, além de ter participado, em 2017, na Taça das Confederações, já em solo russo.



Rússia e Arábia Saudita dão início, na quinta-feira, ao Mundial2018 de futebol, pelas 16:00, abrindo o grupo A, que inclui ainda Egito e Uruguai.



No torneio estará presente Portugal, seleção campeã europeia em título, inserido no grupo B, com Espanha, Marrocos e Irão.