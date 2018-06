Mundial2018: Portugal cumpre primeiro treino na Rússia, à porta aberta

Lusa Comentários 10 Jun, 2018, 10:07 / atualizado em 10 Jun, 2018, 10:09 | Mundial 2018

A sessão é aberta à comunicação social e limitada a perto de 300 portadores de bilhete, que as autoridades locais distribuíram.



Será ao fim da manhã, às 11:30 locais (09:30 em Lisboa), que Fernando Santos e os seus pupilos testarão as condições do centro de treinos do FC Saturn, com três campos, um deles sintético, renovado para receber Portugal.



A comitiva aterrou sábado às 18:00 locais (16:00 em Lisboa) no aeroporto de Zhukovski, a 11 quilómetros do centro de estágio, onde chegou cerca de uma hora depois, sendo alvo de uma pequena homenagem por parte das autoridades locais.



Quando chegaram aos quartos, os atletas foram surpreendidos pela decoração personalizada, destacando-se uma foto atual e uma outra quando jogavam futebol ainda em miúdos.



Portugal vai estrear-se no Mundial frente à Espanha, na sexta-feira, em Sochi, seguindo-se desafios com Marrocos, a 20 de junho, em Moscovo, para encerrar o Grupo B com o Irão, de Carlos Queiroz, a 25, em Saransk.



Nos três jogos de preparação efetuados nas duas últimas semanas Portugal empatou 2-2 com a Tunísia, em Braga, e 0-0 com a Bélgica, em Bruxelas, e venceu a Argélia por 3-0, em Lisboa.