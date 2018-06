Mundial2018: Portugal e três antigos campeões no arranque dos `oitavos`

Lusa Comentários 30 Jun, 2018, 10:44 | Mundial 2018

Os oitavos de final, que se prolongam até terça-feira, começam com a Argentina - de Lionel Messi - contra a França, da parte da tarde (15:00), para depois ter, ao início da noite (19:00), o jogo entre os 'patrioskas' - do outro 'extraterrestre', Cristiano Ronaldo - e o Uruguai.



Portugal regressa a Sochi, cidade onde iniciou este Mundial com o épico empate 3-3 com Espanha e o 'hat-trick' de Cristiano Ronaldo, agora para defrontar uma seleção que fez o pleno na fase de grupos, incluindo um concludente 3-0 sobre a anfitriã Rússia.



A única dúvida a limitar as escolhas de Fernando Santos, será William Carvalho, o '6' da seleção, titular na fase de grupos e que teve de alterar os treinos por causa de mialgia de esforço. Sexta-feira, só fez corrida, mas o selecionador ainda não descartou aquele que é um dos seus jogadores de maior confiança.



Certo é que, quaisquer que sejam as opções finais do 'mister', Cristiano Ronaldo será o homem mais avançado no terreno, à procura de ser determinante no resultado e atingir mais alguns recordes pessoais - como o de golos lusos em Mundiais, já que está a dois de Eusébio.



A nível pessoal, 'CR7' luta com o inglês Harry Kane e o belga Romelu Lukaku pela distinção de melhor marcador do torneio, precisando de marcar para empatar de novo com o britânico, que já tem cinco golos.



Outra 'corrida' que certamente passa pelas prestações individuais é a da 'Bola de Ouro' para o melhor jogador do ano, com o madeirense e Messi mais uma vez em grande rivalidade, com percursos impressionantes na Liga dos Campeões (Cristiano Ronaldo) e Liga espanhola (Messi).



A Argentina deu uma pálida imagem na prova, até agora, e só continua em campo graças a um golo 'milagroso' de Rojo contra a Nigéria, a quatro minutos do fim. Mas tem Messi, capaz de a qualquer momento fazer a diferença e 'carregar' uma seleção que consensualmente é apontada como das mais fracas das últimas décadas.



O adversário em Kazan é a França, vice-campeã da Europa, vencedora do seu grupo sem deslumbrar, com triunfos sobre Austrália e Peru e estratégico 'nulo' com a Dinamarca.



Os dois vencedores de hoje jogarão de novo a 06 de julho, em Nijni Novgorod, palco do primeiro jogo dos quartos de final.