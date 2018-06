Mundial2018: Seleção lusa treina ao fim da tarde após vitória sobre Marrocos

Lusa Comentários 21 Jun, 2018, 09:38 | Mundial 2018

De regresso ao seu 'quartel-general', em Kratovo, menos de 24 horas depois do golo de Cristiano Ronaldo que coloca Portugal em posição de discutir o apuramento para os oitavos de final à entrada da última jornada, o grupo comandado por Fernando Santos tem um treino marcado para as 17:30 (15:30 em Lisboa).



A sessão, na qual os jogadores que alinharam na véspera deverão fazer essencialmente trabalho de recuperação, terá os primeiros 15 minutos abertos aos órgãos de comunicação social.



Após o empate com Espanha (3-3) e a vitória sobre Marrocos (1-0), Portugal lidera o grupo em igualdade com a seleção espanhola, com quatro pontos, enquanto o Irão, comando por Carlos Queiroz e próximo adversário da equipa lusa, é o terceiro classificado, com três pontos.



O jogo contra o Irão, que se estreou com uma vitória sobre a seleção marroquina e perdeu na quarta-feira com a Espanha (1-0), disputa-se na segunda-feira, na Arena Mordóvia, em Saransk, a partir das 21:00 (19:00 em Lisboa).