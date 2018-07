Mundial2018: Selecionador belga garante que vai manter sistema de jogo frente ao Brasil

Lusa Comentários 04 Jul, 2018, 17:22 | Mundial 2018

“Não podemos mudar o que somos, e somos uma equipa de ataque. O Brasil e nós estamos ‘desenhados’ para marcar golos e tentar vencer”, disse o espanhol Roberto Martínez.



O selecionador da Bélgica considerou que o “Brasil é uma das equipas favoritas à vitória final”, e admitiu que esse facto coloca a sua equipa “num cenário e num papel distinto” do da seleção sul-americana, que já conquistou cinco títulos mundiais.



Martínez referiu que “é preciso atacar e defender com os todos jogadores” porque a equipa brasileira “tem um equilíbrio fantástico”, e minimizou a ausência do médio defensivo Casemiro, devido a castigo.



O espanhol considerou que se a sua equipa jogar com a mesma mentalidade com que jogou nos ‘oitavos’ frente ao Japão, tem muitas possibilidades de vencer.



“Trabalhámos durante anos, e estamos preparados. Ganhámos todos os jogos e marcámos 12 golos. Se jogarmos bem, temos muitas hipóteses de seguir em frente, mas não há margem de erro. Se dermos uma oportunidade ao Brasil, eles vão aproveitar”, disse.



A Bélgica, que pela segunda vez consecutiva marca presença nos quartos de final do Mundial, defronta na sexta-feira o Brasil, depois de se ter imposto ao Japão nos ‘oitavos’ (3-2) e de ter vencido os três jogos da fase de grupos, frente a Panamá (3-0), Tunísia (5-2) e Inglaterra (1-0).