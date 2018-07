Mundial2018. Tolerância zero rumo à final de Moscovo

Mário Aleixo - RTP Comentários 06 Jul, 2018, 07:53 / atualizado em 06 Jul, 2018, 07:53 | Mundial 2018

A partir das 15h00, no estádio Nizhny Novgorov, as seleções do Uruguai e França jogam um lugar nas meias-finais da maior competição mundial de futebol.



Entre todos os (sete) adversários possíveis nos quartos de final, o Uruguai é, historicamente, o menos recomendado para a França. Da última vez que se encontraram, há cinco anos, um golo de Suárez vincou a superioridade da formação azul celeste sobre os “blues” que nunca levaram a melhor em três mundiais sobre o adversário de hoje.



A consistência defensiva é a imagem de marca dos uruguaios que tentam recuperar o avançado Cavani para o jogo.



Os gauleses conhecidos pelo seu futebol paciente à espera do erro do adversário não podem contar com o castigado Matuidi que deverá ser substituído por Tolisso.

Confronto de “bês” é uma incógnita

A partir das 19h00, no Estádio Arena Kazan, defrontam-se Brasil e Bélgica.



Brasil e Bélgica são seleções quase “gémeas” em posse de bola (55,7 por cento do ‘escrete’ e 55,5 dos belgas), passes totais (2232 para 2180), passes certos (85 por cento para ambas), quilómetros percorridos (401 e 416), número de remates (77 cada).



Na antevisão do encontro o selecionador brasileiro Tite elogiou o adversário realçando-lhe o “forte poder criativo”.



No lançamento da partida o treinador belga Roberto Martinez reconheceu parecenças entre as duas equipas e frisou que “a grande diferença é que nós (Bélgica) nunca fomos campeões do mundo”.



As novidades prováveis nas duas equipas são: o regresso de Marcelo ao “escrete” após lesão e a inclusão de Fellaini nos belgas para o reforço do meio-campo.