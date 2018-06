"Não há um jogador que possa parar Ronaldo", Tabaréz

Lusa Comentários 29 Jun, 2018, 17:59 | Mundial 2018

"Ronaldo é o líder da equipa e isso é um fator adicional. Não há um jogador que o possa parar, temos que trabalhar coletivamente para tentar segurá-lo e limitar o efeito que ele pode ter”, afirmou, em conferência de imprensa.



O experiente treinador uruguaio classificou o capitão da equipa das ‘quinas’ como um “jogador de elite”, mas vincou a atenção que terá para com os os outros jogadores lusos, no duelo da cidade balnear de Sochi, na Rússia.



"É um grande avançado, com grande potencial, mas, ao preparar a partida, damos foco ao coletivo, atenção a todos os jogadores", completou o treinador.



O líder da formação uruguaia lembrou, por diversas vezes, o facto de Portugal estar neste Mundial da Rússia como campeão da Europa, usando essa premissa para antecipar "muitas dificuldades" para a sua equipa.



“Portugal é campeão da Europa, mas estamos focados neste jogo. Fizemos tudo o possível até aqui, preparámo-nos muito bem e vamos tentar vencer. Claro que o adversário é de alta qualidade, mas estamos num Mundial e sabemos que os jogos não são simples", afirmou o selecionador uruguaio.



Depois de ter vencido todos os jogos do grupo A, perante Egito (1-0), Arábia Saudita (1-0) e a anfitriã Rússia (3-0), Óscar Tabárez não vê propósito em alterar a estratégia da equipa para este embate com Portugal.



“Mostrámos o que podemos fazer nas últimas três partidas. Acho que estamos mais próximos do que nunca de atingir o objetivo (de vencer). Estamos a encarar a partida com calma e serenidade, percebendo as oportunidades que podemos criar”, vincou.



Tabárez lembrou, ainda, que na sua equipa há alguns jogadores que conhecem bem a formação lusa, nomeadamente Sebastian Coates e Maxi Pereira, que atuam no Sporting e FC Porto, respetivamente, e que tal poderá ser um trunfo.



“Temos ideias em relação ao adversário. Alguns dos meus jogadores alinham em Portugal, conhecem o adversário ainda melhor do que eu. Vai ser um jogo difícil, mas temos uma grande motivação, porque seria fantástico vencer Portugal. É um incentivo", acrescentou.



Portugal defronta no sábado o Uruguai, em encontro dos oitavos de final do Mundial de futebol de 2018, marcado para o Estádio Fisht, em Sochi, a partir das 21h00 locais (19h00 em Lisboa), com arbitragem do mexicano César Arturo Ramos.