Nicklas Bendtner é o grande ausente nos convocados da Dinamarca

Lusa Comentários 04 Jun, 2018, 12:49 / atualizado em 04 Jun, 2018, 12:50 | Mundial 2018

Além do jogador do Rosenborg, lesionado numa virilha, o selecionador Age Hareide também não poderá contar com o defesa Andreas Bjelland, também lesionado.



Apesar de os jogadores terem integrado o estágio, o selecionador referiu, em declaração à federação dinamarquesa, que nenhum estará apto para o primeiro encontro da Dinamarca, que será contra o Peru, em 16 de junho.



"O jogo contra o Peru é muito importante. Provavelmente iremos lutar pelo segundo lugar no grupo e para isso temos de ter todos os jogadores em forma", afirmou Age Hareide.



Entre os convocados figura, entre outros, o guarda-redes Kasper Schmeichel, do Leicester, os defesas Andreas Christensen, do Arsenal, e Simon Kjaer, do Sevilha, e os médios Christian Eriksen, do Tottenham, e Michael Krohn-Dehli, do Desportivo da Corunha.



A Dinamarca, que ficou integrada no grupo C, estreia-se no Mundial em 16 de junho frente ao Peru, defrontando depois a Austrália, e a Francça, em 21 e 26 de junho, respetivamente.



Lista dos 23 convocados:



- Guarda-redes: Frederik Ronnow (Brondby/Din), Jonas Lössl (Huddersfield/Ing) e Kasper Schmeichel (Leicester/Ing).



- Defesas: Andreas Christensen (Chelsea/Ing), Henrik Dalsgaard (Brentford/Ing), Jannik Vestergaard (Borussia Mönchengladbach/Ale), Jens Stryger Larsen (Udinese/Ita), Jonas Knudsen (Ipswich/Ing), Mathias Jorgensen (Huddersfield/Ing) e Simon Kjaer (Sevilha/Esp).



Médios: Christian Eriksen (Tottenham/Ing), Lasse Schöne (Ajax/Hol), Lukas Lerager (Bordéus/Fra), Michael Krohn-Dehli (Deportivo/Esp, Thomas Delaney (Werder Bremen/Ale) e William Vitved Kvist (FC Copenhaga/Din).



Avançados : Andreas Cornelius (Atalanta/Ita), Kasper Dolberg (Ajax/Hol), Martin Braithwaite (Bordéus/Fra), Nicolai Jorgensen (Feyenoord/Hol), Pione Sisto (Celta Vigo/Esp), Viktor Fischer (FC Copenhaga/Din) e Yussuf Yurary Poulsen (Leipzig/Ale).