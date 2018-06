Nigéria - Islândia. Siga em direto

RTP Comentários 22 Jun, 2018, 15:23 / atualizado em 22 Jun, 2018, 15:54 | Mundial 2018





A Islândia vai fazer o seu 2º jogo de sempre em Mundiais



Nigéria - Islândia (Antevisão)



- Vão defrontar-se pela 2ª vez na história (!)

- Defrontaram-se num amigável em 1981, vitória da Islândia por 3-0



Em Mundiais:



ISLÂNDIA:



- ESTREIA EM MUNDIAIS

- Depois de se terem estreado em Europeus em 2016, 2 anos depois a estreia em Mundiais.

- Vão realizar o 2º jogo em Mundiais

- Foi a 15ª selecção a ser apurada para este Mundial.

- É o país menos populoso de sempre a disputar um Mundial (330 mil habitantes) (bateu a proeza de Trindade e Tobago – 1,3 milhões em 2006).

- No primeiro jogo … empataram com a Argentina (1-1)

- Finnbogason foi o autor do primeiro golo de sempre da Islândia em Mundiais







NIGÉRIA:



- Esta é a sua 6ª participação

- 3ª presença consecutiva

- Vai ser o 20º jogo em Mundiais. (Somam 20 golos)



- Última vitória foi frente à Bósnia na fase de grupos em 2014 (1-0),

- Último empate foi frente ao Irão na fase de grupos em 2014 (0-0)

- Última derrota foi frente à Croácia na fase de grupos em 2018 (0-2).



- No último mundial conseguiram os 3 resultados possíveis.

- Estrearam-se em Mundiais em 1994, e desde então já vão em 6 participações

- Em 5 Mundiais passaram aos 8ºs final por 3 vezes.

- Vêm actualmente de 5 jogos sem vencer (2018)



NOTA:



- Islândia foi a 80ª selecção a estrear-se em Mundiais de futebol



- Se a Nigéria perder , está fora do Mundial.