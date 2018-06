Palco Mundo no feminino e Mundial de Futebol marcam último dia

Lusa Comentários 30 Jun, 2018, 10:21 | Mundial 2018

No palco principal do RiR Lisboa as atenções estarão centradas numa seleção só de artistas mulheres: Katy Perry, Jessie J, Ivete Sangalo e Hailee Steinfeld.

Mas o dia no Parque da Bela Vista vai ficar também marcado pelo Mundial de Futebol, a decorrer na Rússia, e ao final da tarde o festival vai fazer uma pausa musical (de pelo menos 90 minutos) para apoiar a seleção portuguesa, que defronta hoje nos oitavos-de-final da competição a equipa do Uruguai.

O jogo entre Portugal e o Uruguai será transmitido "em todos os ecrãs" do recinto, sendo por isso "os horários dos concertos adaptados em função do horário de jogo, proporcionando assim, a todos os visitantes do recinto, um clima único de festa e futebol, no maior evento de música e entretenimento do mundo", anunciou, na passada quarta-feira, a organização do festival.

Como tal, a norte-americana Hailee Steinfeld irá atuar às 16:30 (inicialmente estava previsto que atuasse às 18:00) e a brasileira Ivete Sangalo às 17:45 (19:45 era a hora inicialmente prevista).

Pelas 19:00 é transmitido o jogo dos oitavos-de-final do Mundial2018 e depois "a festa segue [no Palco Mundo] com Jessie J e Katy Perry, nos horários inicialmente divulgados, 21:15 e 23:00, respetivamente", segundo a organização.

Os horários dos restantes palcos do RiR Lisboa também sofreram alterações, bem como o horário de encerramento do próprio recinto do festival, com a "cidade do rock" a fechar uma hora mais tarde, às 03:00.

A 8.ª edição do festival Rock in Rio Lisboa, que decorre no Parque da Bela Vista, começou no passado fim de semana com os cabeças-de-cartaz Muse, no sábado, e Bruno Mars, no domingo. Nesses dois dias, e segundo a organização, passaram pelo recinto cerca de 156 mil pessoas (cerca de 71 mil pessoas no sábado e de 85 mil no domingo).

No terceiro dia do festival, que teve na sexta-feira como cabeças-de-cartaz os norte-americanos The Killers, a organização referiu, às 00:55, que entraram na `cidade do rock` 55 mil pessoas.

SCA (JRS) // EJ