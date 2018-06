Pepe descarta "favoritismo" de Portugal frente a Marrocos

Lusa Comentários 19 Jun, 2018, 19:02 | Mundial 2018

O jogador que atua no Besiktas, da Turquia, descartou que o título de campeão de Europa rotule a equipa nacional como favorita para este e outros desafios.

"Fomos campeões da Europa, mas isso já foi há dois anos, já passou muito tempo. O mais importante é estarmos focados no que temos de fazer amanhã (quarta-feira), darmos o melhor pelo nosso país. Aqui não há favoritismos, respeitamos muito o adversário e não será um jogo nada fácil", vincou Pepe.

Confrontado com algumas das surpresas que têm acontecido neste Mundial2018, com as vitórias de equipas, teoricamente, menos cotadas, o defesa garantiu um Portugal em alerta para as capacidades do adversário.

"Marrocos tem um coletivo muito forte, fizeram o apuramento sem sofrer golos e isso demonstra que é uma equipa boa e bem trabalhada. Teremos de ser nós próprios, com humildade, encarando este jogo com muito espírito de sacrifício, para atingirmos o objetivo de vencer", antecipou o central.

Às incontornáveis questões sobre Cristiano Ronaldo e, nomeadamente, à exibição do capitão de Portugal no jogo de estreia frente a Espanha, Pepe considerou que "não é nada que tenha surpreendido".

"Ele teve uma estreia de sonho. O mais importante foi o trabalho e humildade que o Cristiano teve para ajudar o seu país. Estamos muito contentes com ele e com o desempenho de todos", afirmou o internacional luso.

Ainda assim, Pepe, deixou um desejo: "Espero que este Mundial seja dele, seria bom sinal para nós".

Portugal e Marrocos defrontam-se na quarta-feira, pelas 15:00 locais (13:00 em Lisboa), em encontro da segunda jornada do Grupo B do Mundial2018, que será arbitrado pelo norte-americano Mark Geiger.