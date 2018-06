Portugal e Bélgica empatam em jogo de preparação em Bruxelas

Rui Mendes - RTP Comentários 02 Jun, 2018, 21:39 / atualizado em 02 Jun, 2018, 21:43 | Mundial 2018

A Bélgica começou a partida a todo o gás e logo aos dois minutos Lukaku podia ter inaugurado o marcador. Valeu Pepe, que fez um corte de recurso perto da baliza onde estava Beto, evitando que Lukaku surgisse a finalizar.



A Seleção Nacional não demorou a responder e Gonçalo Guedes, com um remate fora de área, fez a bola passar por cima da baliza de Courtois. Pouco depois, João Moutinho, sem oposição, rematou com muito perigo. A defesa belga foi obrigada a aliviar depois de uma defesa incompleta de Courtois.



Aos 32 minutos deu a sensação de golo para a Bélgica. Ferreira-Carrasco, após uma bela jogada individual, tirou dois jogadores portugueses da frente e rematou forte com a bola a passar ligeiramente ao lado do poste direita da baliza de Beto.



A partir daí foi Portugal que esteve mais perto de inaugurar o marcador por três vezes. Bernardo Silva recorreu ao seu brilhante pé esquerdo e rematou cruzado com a bola ainda a "beijar" o poste direito da baliza de Courtois. Gelson Martins também esteve perto do golo com uma bela arrancada invividual, e mesmo a fechar a primeira parte, Gonçalo Guedes quase marcou. Bernardo Silva trabalhou bem pela direita, deu para Gonçalo Guedes que, na passada, rematou de primeira com a bola passar muito perto do poste direito de Courtois.





O descanso fez mal às duas equipas que começaram a segunda parte numa toada morna. O primeiro frissom só surgiu ao minuto 54 quando a Bélgica quase marcou. Vertonghen, à entrada da área, rematou com muito perigo para uma grande defesa de Beto.







Aos 64 minutos novamente Portugal perto de inaugurar o marcador. Boa combinação entre Gonçalo Guedes e Bernardo Silva, mas o remate de primeira de Gelson Martins saiu muito por cima, ele que estava posicionado na linha de tiro.







Beto de novo com uma grande defesa. Bom envolvimento do ataque belga e Thomas Meunier só não festejou o golo porque Beto teve mais uma excelente intervenção.





Fruto das alterações operadas pelos dois técnicos, o desafio caiu de intensidade e escassearam as jogadas de perigo, terminando a partida com um nulo.





Portugal tem ainda uma derradeira experiência, a 7 de junho, no Estádio da Luz, frente à Argélia.