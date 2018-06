Portugal só venceu um de oito jogos oficiais com a Espanha

Lusa Comentários 13 Jun, 2018, 09:50 | Mundial 2018

Em fases finais de Mundiais, o registo é de apenas um encontro, nos oitavos de final da edição de 2010, na África do Sul, que os espanhóis ganharam por 1-0, afastando os comandados de Carlos Queiroz, graças a um tento de David Villa, aos 63 minutos.



Desse confronto de há oito anos, na Cidade do Cabo, Portugal tem a possibilidade de repetir Bruno Alves, Pepe, que foi 'trinco', e Cristiano Ronaldo, enquanto a Espanha poderá ter de novo no 'onze' Sergio Ramos, Piqué, Sergio Busquets e Iniesta.



Em Europeus, Portugal somou um triunfo, no 'seu' Euro2004, em jogo da fase de grupos. Em Alvalade, dia 20 de junho, um golo de Nuno Gomes, aos 57 minutos, na baliza do agora portista Casillas, apurou o 'onze' de Scolari e eliminou os espanhóis.



Depois disso, em 2012, as duas formações voltaram a encontrar-se num jogo decisivo, desta vez a valer o 'passaporte' para a final do Europeu, e a Espanha impôs-se, no desempate por grandes penalidades (4-2), após 120 minutos sem golos.



O primeiro embate em fases finais do Europeu também terminou empatado, em 1984, em França. António Sousa adiantou a formação das 'quinas', mas Carlos Santillana restabeleceu a igualdade (1-1). As duas equipas acabaram por apurar-se para os 'quartos'.



Juntando os restantes jogos oficiais, a Espanha ganha ainda maior vantagem, pois superou Portugal na qualificação para os Mundiais de 1934 e 1950, em ambos os casos numa eliminatória única a duas mãos: 9-0 em casa e 2-1 fora, na primeira ocasião, e 5-1 em casa em 2-2 fora, na segunda.



O saldo total, no que se refere aos oito jogos a 'sério', é, assim, favorável aos espanhóis, que somam quatro vitórias, três empate e uma derrota, com 20 golos marcados e seis sofridos.



Nos particulares, Portugal também está igualmente em desvantagem, com o total dos 38 encontros a ditar oito triunfos lusos, 17 espanhóis e 13 igualdades, sendo que a 'roja' soma mais 31 golos marcados (75 contra 44).



O embate da meia-final do Euro2012 é ainda o último entre as duas formações, sendo que, no penúltimo, um particular disputado na Luz, em 17 de novembro de 2010, Portugal goleou os então detentores dos títulos mundial e europeu por 4-0.



Carlos Martins, aos 45 minutos, Hélder Postiga, aos 49 e 68, e Hugo Almeida, aos 90+3, marcaram os tentos da formação das 'quinas', que apresentou de início Bruno Alves, João Moutinho e Ronaldo e na segunda parte Rui Patrício, Pepe e Manuel Fernandes, um sexteto presente no Mundial2018.



O 39.ª encontro, nono oficial, quinto numa grande competição e segundo na fase final de um Mundial entre Portugal e Espanha realiza-se na sexta-feira, pelas 21:00 locais (19:00 em Lisboa), em Sochi, a contar para o Grupo B.