Portugueses acarinham seleção à chegada a Lisboa

Mário Aleixo - RTP Comentários 02 Jul, 2018, 08:16 / atualizado em 02 Jul, 2018, 08:18 | Mundial 2018

Algumas centenas de pessoas aguardaram hoje pela chegada da seleção portuguesa.





As pessoas que se deslocaram ao aeroporto dirigiram palavras de incentivo aos jogadores e gritos de “Portugal, Portugal”, mostrando estar com a seleção, que, embora fora do mundial, ainda é campeã europeia em título.





Um dia depois do adeus ao Mundial da Rússia, após a derrota, frente ao Uruguai por 2-1, os adeptos portugueses receberam os jogadores com euforia e carinho.O jornalista da Antena 1, Nuno Perlouro, registou ou a chegada da equipa das quinas.Uma receção calorosa com o selecionador Fernando Santos, em declarações à RTP, a agradecer o apoio dos adeptos.Pepe, o jogador que marcou o único golo de Portugal contra o Uruguai, garantiu que a equipa procurou dar o melhor.José Fonte afirmava que vai estar sempre disponível para a seleção nem que seja para limpar as botas do selecionador. O defesa central confessava ainda estar emocionado por ver tanta gente no aeroporto de Lisboa.Quem não saiu do Aeroporto de Lisboa com a restante equipa foi Cristiano Ronaldo que apanhou um voo de ligação para Madrid mas não deixou de dirigir uma palavra de agradecimento aos adeptos. Nas redes sociais, Cristiano Ronaldo disse que o apoio dos portugueses foi e sempre será fundamental.