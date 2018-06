Queiroz prescinde de um defesa na lista definitiva de convocados do Irão

Lusa Comentários 04 Jun, 2018, 16:16 | Mundial 2018

Na lista de convocados do Irão, que será adversário de Portugal, figura o guarda-redes Amir Abedzadeh, que alinha no Marítimo.



Entre os escolhidos de Carlos Queiroz continua o avançado Alireza Jahanbakhsh, que nesta época se tornou o primeiro jogador iraniano a sagrar-se melhor marcador de um campeonato europeu, ao marcar 21 golos pelos holandeses do AZ Alkmaar.



Os médios Massoud Shojaei e Ehsan Hajsafi, que foram muito criticados por terem defrontado uma equipa israelita ao serviço dos respetivos clubes, também integram a lista.



A seleção iraniana foi sorteada no Grupo B do Mundial2018, em conjunto com as congéneres de Espanha, Marrocos e Portugal, que defrontará na terceira e última jornada, em 25 de junho, em Saransk.





Lista dos 23 convocados:



- Guarda-redes: Alireza Beiranvand (Persepolis), Rashid Mazaheri (Zob Ahan), Amir Abedzadeh (Marítimo/Por).



- Defesas: Majid Hosseini (Esteghlal), Milad Mohammadi (Akhmat Grozny/Rus), Mohammad Khanzadeh (Padideh), Morteza Pouraliganji (Alsaad/Qat), Pejman Montazeri (Esteghlal), Ramin Rezaeian (Ostende/Bel), Roozbeh Cheshmi (Esteghlal).



- Médios: Ehsan Hajsafi (Olympiacos/Gre), Karim Ansarifard (Olympiacos/Gre), Massoud Shojaei (AEK Atenas/Gre), Mahdi Torabi (Saipa), Omid Ebrahimi (Esteghlal), Said Ezatolahi (Amkar Perm/Rus).



- Avançados: Alireza Jahanbakhsh (AZ Alkmaar/Hol), Ashkan Dejaghar (Nottingham Forest/Ing), Mahdi Taremi (Al-Gharafa/Qat), Reza Ghoochannejhad (Heerenveen/Hol), Saman Ghoddos (Ostersunds/Sue), Sardar Azmoun (Rubin Kazan/Rus), Vahid Amiri (Persepolis).