Raphael Guerreiro reintegrado e João Moutinho ausente

Mário Aleixo - RTP Comentários 23 Jun, 2018, 09:44 / atualizado em 23 Jun, 2018, 09:48 | Mundial 2018

O médio, que já tinha falhado os trabalhos na sexta-feira, continua debilitado, enquanto o lateral, com problemas musculares numa perna e que também tinha sido poupado, já reintegrou os trabalhos sem limitações.



Nos 15 minutos abertos à comunicação social, destaque para exercícios de passes, tabelas e finalização, em que um obstáculo, a simular um jogador, fazia de central.



Pela disposição das balizas, ficou percetível de que haveria posteriormente uma peladinha em um quarto do campo.





Como habitual, os guarda-redes Rui Patrício, Beto e Anthony Lopes trabalharam à parte com Fernando Justino.





A acompanhar a sessção de trabalho da equipa das quinas esteve o jornalista da RTP, Gonçalo Ventura.











A seleção lusa vai voltar a trabalhar no domingo em Kratovo, 50 quilómetros a sudeste de Moscovo, viajando para Saransk após o almoço: ao fim da tarde, a habitual conferência de imprensa oficial da FIFA do selecionador e um futebolista.Portugal e Espanha lideram o grupo B com quatro pontos, mais um do que o Irão de Carlos Queiroz, enquanto Marrocos ainda não pontuou, pelo que já está afastado.Portugal e Irão defrontam-se na segunda-feira em Saransk, às 19h00 em Portugal, em jogo da terceira jornada desta primeira fase.