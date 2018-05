Rony Lopes diz que Portugal tem condições para ser campeão

Comentários 23 Mai, 2018, 19:50 / atualizado em 23 Mai, 2018, 19:51 | Mundial 2018

Instado pela agência Lusa, em Vila Nova de Poiares, concelho do distrito de Coimbra, onde se iniciou na prática da modalidade, o jogador português de origem brasileira fez votos para que a seleção nacional "pelo menos passe a fase de grupos" do campeonato do mundo.



Na sua opinião, "é possível" a Portugal sagrar-se campeão do mundo: "Estou como todos os portugueses a torcer por fora, para a seleção venha a fazer um excelente campeonato."



"Respeito a decisão do treinador, mas nada posso fazer em relação à convocatória", declarou o jovem atleta, de 22 anos, para realçar que teve "uma época bastante positiva" e que fez "um bom trabalho" na equipa do Mónaco.



Com contrato para mais um ano no Mónaco, Rony Lopes espera que "a próxima época seja ainda melhor" e admite vir a "ter oportunidade" de envergar futuramente a camisola 'verde rubra' num Mundial.



"Ainda tenho tempo de ir à seleção", disse à Lusa no salão nobre da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, ao apresentar o III Torneio Rony Lopes (escalão de infantis), que vai decorrer na vila, no Estádio Municipal Rui Manuel Lima, no domingo, com a participação de oito clubes da região centro.



Na conferência de imprensa, intervieram também o presidente da Câmara local, João Miguel Henriques, e o diretor do torneio, Rogério Lima.