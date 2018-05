Rúben Dias promete trabalhar para ajudar a seleção

Mário Aleixo - RTP Comentários 25 Mai, 2018, 11:07 / atualizado em 25 Mai, 2018, 11:08 | Mundial 2018

O defesa-central do Benfica, chamado por Fernando Santos, falou em conferência de imprensa antes do treino desta sexta-feira, e sobre a experiência que está a viver afirmou: "Estou a trabalhar com a equipa e é esse o foco, não interessa individualizar. Estou a melhorar a cada dia e a sentir-me mais integrado".









Sobre a sua chamada ao lote final de jogadores que estarão na Rússia mostrou-se, obviamente, satisfeito: "Como é óbvio, acho que qualquer jogador português que esteja apto tem este objetivo".Contudo não escondeu que acalentava a esperança de ser chamado, depois do rendimento que deu ao longo da época: "É um sonho concretizado, desde que iniciei o meu percurso nas seleções que o objetivo era chegar a este espaço. A partir daqui há que continuar a trabalhar jogo a jogo, para que o melhor esteja para vir".Contudo Rúben Dias não escondeu que chegou a recear não ser chamado e explicou porquê: "Eu acredito muito na ordem natural das coisas, acredito que não seria a lesão que faria isso. Faz parte, mas há que continuar a trabalhar. Não foi uma questão de temer ou deixar de temer, aconteceu e tive que lidar com isso".Na conferência de imprensa de quarta-feira Bruno Alves teceu-lhe elogios e Agora Rúben Dias respondeu: "Para mim é um enorme prazer poder estar lado a lado com eles, fazer parte da mesma equipa que eles, é um momento de muita aprendizagem, poder ouvir os conselhos de alguém tão experiente e de sucesso. Estou aqui de alma e coração para trabalhar com eles".