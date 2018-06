Sérvia - Suíça. Siga em direto

RTP Comentários 22 Jun, 2018, 17:46 / atualizado em 22 Jun, 2018, 17:46 | Mundial 2018









Esta é a segunda participação dos sérvios em Mundiais de futebol. Nunca empataram (!)



Suíça – Sérvia (Antevisão)



- Vão defrontar-se pela 1ª vez na história (!)

- 2º encontro entre europeus neste Mundial, depois do Espanha - Portugal



EM MUNDIAIS:



SUÍÇA:



- Esta é a sua 11ª participação

- A 4ª participação consecutiva.

- Desde 2006 que não falham um Mundial



- Vai ser o 35º jogo em Mundiais. (Somam 46 golos)

- Nos jogos do mundial de 2014 (4 jogos – 2 vitória e 2 derrotas)



- Última vitória foi frente às Honduras na fase de grupos em 2014 (3-0),

- Último empate foi frente ao Brasil na fase de grupos em 2018 (1-1)

- Última derrota foi frente à Argentina nos 8ºs final em 2014 (0-1).



- Nos últimos 23 jogos (!) apenas perderam 1 jogo, o da fase de qualificação frente a Portugal. (2 anos completos apenas com uma derrota)





SÉRVIA:



- Esta é a sua 2ª participação

- Estrearam-se em 2010, e falharam em 2014

- Vai ser o 5º jogo em Mundiais. (Somam 3 golos)

- Mais jogos (4) do que golos (3).

- No Mundial de estreia (2010) somaram 1 vitória e 2 derrotas.



- Última vitória foi frente à Costa Rica na fase de grupos em 2018 (1-0)

- Última derrota foi frente à Austrália na fase de grupos de 2010 (1-2).

- NUNCA empataram.



- Apenas somam 3 golos em Mundiais, Milan Jovanovic marcou na vitória frente à Alemanha, Marko Pantelic marcou na derrota frente à Austrália e já neste mundial Kolarov marcou frente à Costa Rica



- Últimos 5 jogos, 3 vitórias e 2 derrotas (em 2018)





NOTA:



- Segunda participação dos sérvios em Mundiais de futebol, Nunca empataram



- Sérvia pode garantir a qualificação para os 8ºs final, sendo a 5ª selecção a conseguir.