Suécia e Suíça correm para os quartos de final do mundial

Mário Aleixo - RTP Comentários 03 Jul, 2018, 07:43 / atualizado em 03 Jul, 2018, 07:43 | Mundial 2018

Sem qualquer derrota nos últimos nove jogos (o último desaire foi contra Portugal nas qualificação, em, outubro), os helvéticos partem com ligeiro favoritismo para o duelo contra os suecos.



O avançado do Benfica, Seferovic, pode desempenhar um papel fundamental no desgaste á defesa nórdica.



O treinador suíço Vladimir Petkovic, na antevisão da partida, assumiu o favoritismo ao afirmar: “Queremos controlar o jogo desde o início. As expetativas são altas e queremos impor o nosso jogo”.



A Suíça não chega aos quartos de final e um mundial desde o Suíça’54.



Do outro lado estará uma Suécia que acabou líder no grupo da Alemanha e aposta noutra surpresa.



No lançamento da partida o selecionador sueco Janne Anderson fez uma análise global e confessou: “Ver as grandes seleções caírem é interessante e até estimulante para nós”.

Confronto América/Europa

No outro desafio do dia defrontam-se Colômbia e Inglaterra, a partir das 19h00, no Estádio Otkrytly Arena, em Moscovo.



O selecionador inglês Gareth Southgate falou do jogo mais importante numa década e confirmou o regresso de dele Alli á equipa.



Na Colômbia James Rodriguez a recuperar de uma lesão não deve entrar de início.