Tunísia corta seis e apresenta lista definitiva para o Mundial da Rússia

Comentários 02 Jun, 2018, 14:36 | Mundial 2018

Da lista inicial de 29 jogadores ficaram de fora o guarda-redes Moez Ben Cherifia (Esperance de Tunis), os defesas Bilel Mohsni (Dundee United), Khalil Chammam (Esperance de Tunis), os médios Karim Laaribi (Cesena) e Mohamed Wael El Arbi (FC Tours) e o avançado Ahmed Akaichi (Al Ittihad).



A Tunísia empatou na segunda-feira com Portugal a dois golos e na sexta-feira com a Turquia por igual resultado.



No Mundial da Rússia a Tunísia está integrado no Grupo G, juntamente com Inglaterra, Bélgica e Panamá.



Lista de 23 convocados:



- Guarda-redes: Aymen Mathlouthi (Al-Batin, Ara), Farouk Ben Mustapha (Al Shabab, Ara) e Moez Hassan (L.B. Chateauroux, Fra).



- Defesas: Hamdi Nagguez (Zamalek, Egi), Dylan Bronn (La Gontoise, Bel), Rami Bedoui (Etoile du Sahel), Yohan Ben Alouane (Leicester City, Ing), Syam Ben Youssef (Kasimpasa, Tur), Yassine Meriah (CS Sfaxien), Oussama Haddadi (Dijon, Fra) e Ali Maaloul (Al Ahly, Egi).



- Médios: Elyes Skhiri (Montpellier, Fra), Mohamed Amine Ben Amor (Al Ahly, Ara), Ghaylene Chaalali (Esperance of Tunis), Ahmed Khalil (Club Africain), Seifeddine Khaoui (Troyes, Fra) e Ferjani Sassi (Al-Nasr, Ara),



- Avançados: Fakhreddine Ben Youssef (Al-Ettifaq, Ara), Anice Badri (Esperance of Tunis), Bassem Srarfi (Nice, Fra), Wahbi Khazri (Rennes, Fra), Naim Sliti (Dijon, Fra) e Sabeur Khelifa (Club Africain).