Tunísia - Inglaterra, acompanhe ao minuto

RTP Comentários 18 Jun, 2018, 17:46 / atualizado em 18 Jun, 2018, 18:48 | Mundial 2018

Inglaterra - Tunísia (Antevisão)



- Vão defrontar-se pela 3ª vez na história (!)

- E pela 2ª vez vão defrontar-se num Mundial.

- Já se defrontaram no Mundial 1998, a Inglaterra venceu por 2-0 (Shearer e Scholes marcaram os golos)

- 20 anos depois, voltam a defrontar-se num Mundial

- 2 confrontos – 1 vitória para a Inglaterra, (1 empate)



Em Mundiais:



INGLATERRA:



- Vai para a sua 15ª participação

- Vai ser a sua 6ª participação consecutiva.

- Não falham um Mundial desde 1998.

- Campeões Mundiais em 1966.

- Dos 7 campeões Mundiais, é a Inglaterra o último a entrar em campo.



- Última vitória em Mundiais foi frente à Eslovénia na fase de grupos em 2010 (1-0), último empate foi frente à Costa Rica na fase de grupos em 2014 (0-0) e a última derrota foi frente ao Uruguai na fase de grupos em 2014 (1-2).



- Desde o Mundial 2010 que não defrontavam uma selecção africana. Nesse ano empataram 0-0 com a Argélia.

- Últimas 4 partidas em Mundiais, 3 derrotas e 1 empate.

- Não venceram qualquer um dos últimos 4 jogos em Mundiais

- E mais, nos últimos 8 jogos de mundiais, apenas 1 vitória, 1-0 à Eslovénia.

- Vão hoje fazer o seu 63º jogo em Mundiais

- Somam 79 golos em mundiais.



- Actualmente vem de 10 jogos sem vencer (2017 e 2018)





TUNÍSIA:



- Vai para a sua 5ª participação

- Regressam ao Mundial 12 anos depois.

- Última presença foi em 2006



- Não ganham há … 11 jogos em Mundiais.

- Mais, apenas têm… uma vitória em Mundiais.

- Vitoria essa que é histórica, pois foi a primeira vitória de sempre de uma selecção africana em Mundiais (3-1 frente ao México em 1978)

- Vai ser o 13º jogo em Mundiais. (Somam 8 golos)

- Mais jogos (13) do que golos (8).

- NUNCA passaram a fase de grupos.



- Última e ÚNICA vitória em Mundiais foi frente ao México na fase de grupos em 1978 (3-1), último empate foi frente à Arábia Saudita na fase de grupos em 2006 (2-2) e última derrota foi frente à Ucrânia na fase de grupos em 2006 (0-1).



- Últimos 3 jogos de 2018, não venceram nenhum, mas … empataram com Portugal.



NOTAS:



- A última vitória da Inglaterra em Mundiais, frente ao Países africanos, já foi há 20 anos (!). O Adversário? O mesmo de hoje, a Tunísia (em 1998).



- A única vitória da Tunísia em Mundiais foi há precisamente 40 anos (!) Vitoria essa que é histórica, pois foi a primeira vitória de sempre de uma selecção africana em Mundiais (3-1 frente ao México em 1978)