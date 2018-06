Uruguaio Giménez recupera para o jogo com Portugal

Mário Aleixo - RTP Comentários 27 Jun, 2018, 11:34 / atualizado em 27 Jun, 2018, 11:34 | Mundial 2018

O defesa central foi baixa de última hora para o último jogo da fase de grupos com a anfitriã seleção da Rússia, que o Uruguai venceu por 3-0, e que lhe valeu o primeiro lugar do grupo A, depois de ter apresentado queixas musculares.



José María Giménez, de 23 anos, jogador do Atlético de Madrid, encontra-se a recuperar bem da lesão e se continuar a evoluir e não tiver nenhuma recaída pode entrar nas contas do selecionador Óscar Tabárez para o jogo de sábado com Portugal, 19h00 de Lisboa.



O técnico uruguaio liderou esta manhã a última sessão de treino aberta à comunicação social antes do encontro com a seleção portuguesa, dado que a de quinta-feira já será fechada, após o que a comitiva viajará para a cidade de Sochi.





O selecionador Óscar Tabárez contou com todos os seus jogadores e liderou uma sessão de treino que começou no ginásio e continuou no relvado, onde os jogadores, nos 15 minutos abertos, fizeram exercícios de aquecimento e voltas com a bola.