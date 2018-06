Veterano Tim Cahill integra os 23 finais da Austrália

Lusa Comentários 03 Jun, 2018, 14:00 / atualizado em 03 Jun, 2018, 14:01 | Mundial 2018

Aos 38 anos, Cahill, que no inverno passado deixou os australianos do Melbourne City pelos ingleses do Milwall, equipa do 'Championship', segunda liga inglesa, pode, caso consiga marcar, entrar no grupo restrito de jogadores que marcaram em quatro campeonatos do mundo, juntando-se ao brasileiro Pelé e aos alemães Uwe Seeler e Miroslav Klose.



Apesar de ter jogado pouco na equipa inglesa, Cahill, que é o melhor marcador da história da seleção australiana, com 50 golos em 105 internacionalizações, recebeu ainda um voto de confiança do selecionador, o holandês Bert van Marwijk.



A Austrália, que na sexta-feira venceu a República Checa por 4-0, tem ainda mais um encontro de preparação antes de partir para a Rússia, defrontando a Hungria em 09 de junho, em Budapeste.



No Mundial da Rússia, a seleção australiana integra o grupo C, juntamente com França, Dinamarca e Peru.







Lista dos 23 australianos:



- Guarda-redes: Brad Jones (Feyenoord/Hol), Mathew Ryan (Brighton/Ing) e Daniel Vukovic (Genk/Bel).



- Defesas: Aziz Behich (Bursaspor/Tur), Milos Degenek (Yokohama Marinos/Jap), Matthew Jurman (Suwon Bluewings/Cor), James Meredith (Millwall/Ing), Josh Risdon (Western Sydney Wanderers) e Trent Sainsbury (Grasshopper/Sui).



- Médios: Jackson Irvine (Hull City/Ing), Mile Jedinak (Aston Villa/Ing), Robbie Kruse (Bochum/Ale), Massimo Luongo (Queens Park Rangers/Ing), Mark Milligan (Al Ahli/Ara), Aaron Mooy (Huddersfield Town/Ing) e Tom Rogic (Celtic/Esc).



- Avançados: Daniel Arzani (Melbourne City), Tim Cahill (Millwall/Ing), Tomi Juric (Lucerna/Sui), Mathew Leckie (Hertha Berlim/Ale), Jamie Maclaren (Hibernian/Esc), Andrew Nabbout (Urawa Red Diamonds/Jap) e Dimitri Petratos (Newcastle Jets).