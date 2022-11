Catar 2022. A caminhada portuguesa até ao Mundial

Inserido no grupo A de qualificação, Portugal começou a jornada até ao Mundial do Catar frente ao Azerbaijão. Em Turim, Portugal venceu o jogo por 1-0, com um autogolo de Medvedev a dar os três pontos à equipa portuguesa.



Seguiu-se a viagem até Belgrado. Num jogo polémico, Portugal dominou a primeira parte e saiu para o intervalo a vencer por 2-0. No entanto, na segunda metade houve resposta sérvia que chegou ao empate. A partida terminou com Danny Makkelie a cometer um erro colossal ao não validar um golo claro de Cristiano Ronaldo que daria o 3-2 para Portugal já em tempo de descontos.



No Luxemburgo, Portugal venceu a equipa da casa por 3-1 (com golos de Diogo Jota, Ronaldo e Palhinha) e na primeira partida jogada em casa, no Algarve, Ronaldo foi salvador ao marcar dois golos nos últimos minutos que foram decisivos para a vitória de Portugal frente à República da Irlanda.



No dia 7 de setembro de 2021, Portugal viajou até Baku e cumpriu as expectativas frente ao Azerbaijão ao vencer confortavelmente por 3-0, com golos de Bernardo Silva, André Silva e Diogo Jota.



Um mês depois, Portugal recebeu o Luxemburgo e goleou por 5-0, com um hat-trick de Ronaldo.



Bem encaminhado na tabela classificativa, Portugal disputou em novembro os jogos decisivos para a qualificação direta para o Mundial. Na República da Irlanda, Portugal empatou a zero e precisava apenas de um ponto para marcar presença no Catar.



Poucos dias depois, a 14 de novembro de 2021, o Estádio da Luz encheu-se para ver a Seleção a ganhar e carimbar a passagem a mais um Mundial. Portugal entrou bem e cedo marcou por Renato Sanches.



No entanto, a equipa portuguesa confiou que não sairia derrotado e a Sérvia tomou conta do jogo. Tadic empatou ainda na primeira parte. Nos últimos minutos da partida, sem conseguir chegar à área adversária e a defender o empate, Portugal viu Mitrovic a fazer o 2-1 que valeu o apuramento direto dos sérvios.



Num estádio cheio de desapontamento, Portugal soube que em Março de 2022 teria de jogar um play-off. Num formato diferente, a seleção teria de jogar duas partidas e vencê-las para estar no Catar. No sorteio da UEFA calhou a Turquia e na segunda partida haveria a possibilidade de defrontar a campeã da Europa Itália.



No Estádio do Dragão, Portugal derrotou a Turquia por 3-1 e quando se esperava a Itália, a Macedónia do Norte surpreendeu e marcou encontro com a equipa de Fernando Santos. Na partida decisiva, a seleção superiorizou-se com dois golos de Bruno Fernandes.



Assim, Portugal e Fernando Santos carimbaram mais uma presença numa fase final do Mundial. Quando começar a partida frente ao Gana, no Grupo H, a Seleção Portuguesa vai disputar o seu oitavo Mundial.