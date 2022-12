Croácia - Marrocos, Mundial2022 em direto

Croácia, vice-campeã em 2018, e Marrocos disputam o jogo de atribuição dos terceiro e quarto lugares do Mundial2022 de futebol, um dia antes de Argentina e França discutirem o troféu no Catar. No Estádio Internacional Khalifa, em Al-Rayyan, a Croácia, que chegou pela terceira vez às meias-finais de um Mundial, tenta garantir o seu terceiro pódio, depois do terceiro lugar em 1998 e do segundo em 2018. Pela frente, os croatas vão ter a grande surpresa do Mundial2022, a seleção de Marrocos, a primeira equipa africana a chegar às meias-finais de um campeonato do mundo.