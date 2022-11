MUNDIAL - CRÓNICAS DE BASTIDORES

Este será, com certeza, o último Mundial para Ronaldo e Messi. Ambos já o confirmaram, até porque a idade não perdoa e todos fazemos anos, pelo menos uma vez por ano! Para um jornalista da minha geração foi uma sorte ter tido a oportunidade de relatar jogos e golos de ambos os craques, muitos dos quais ao vivo, principalmente nestas grandes competições.



Por mais anos que viva nunca irei esquecer aquilo que vi CR 7 fazer em Estocolmo, frente à Suécia, na caminhada para o Mundial do Brasil, onde marcou os três golos da vitória portuguesa frente aos nórdicos que responderam com outro gigante, Zlatan Ibrahimovic que bisou. Quando fecho os olhos lembro-me de tudo. Onde estava, com quem estava, o que disse. Foi mágico e marcou-me profundamente. Para mim foi o momento em que o madeirense atingiu o topo da montanha que nunca se cansou de escalar.



Estar no Qatar, presenciar a despedida destes gigantes que marcaram os últimos quinze anos do futebol mundial é, para mim, uma bênção. Chegar ao fim de um ciclo, em tudo na vida, principalmente num ciclo tão profícuo e vitorioso é fantástico. Sair e deixar saudades é algo que, na minha cabeça faz todo o sentido. Ontem à noite, na Lusail Bulevard, uma das novas avenidas construídas aqui em Doha para este evento, vi estes dois adeptos, lado a lado, com as camisolas de Ronaldo e Messi. Era tão bom que ambos se despedissem na final do Mundial, no estádio que estava ali à frente. Era uma despedida em grande para todos. Era do outro Mundo!!!