FPF subscreve declaração que pede respeito pelos direitos dos migrantes no Qatar

Para além da parte desportiva que sempre chama a atenção, o Mundial de 2022 está a colocar os holofotes sobre assuntos que agora ganham uma outra dimensão.Existiram e continuam a existir acusações de que foram dadas condições pouco dignas de trabalho, salários baixos ou inexistência dos mesmos e, ultimamente, ficou a saber-se queEste domingo, a FPF emitiu um comunicado em que, para além de reconhecer os avanços feitos pelo Catar no que toca aos direitos dos migrantes que construíram os estádios, pede que o país anfitrião do Mundial de 2022 continue o trabalho para respeitar os Direitos Humanos no país.A FPF, juntamente com outras nove federações de futebol europeias, integra o grupo de trabalho da UEFA (organismo europeu do futebol) que se dedica ao respeito pelos direitos humanos e laborais e pede ao governo do Catar que continue o trabalho que está a ser desenvolvido, em conjunto com a FIFA.

Além da FPF, fazem parte desta declaração as federações da Alemanha, Inglaterra, Dinamarca, Bélgica, Suíça, Suécia, Noruega, País de Gales e Países Baixos.



Há poucas semanas,. “Apoiamos a seleção da Dinamarca mas não o Qatar enquanto anfitrião”.Logo depois, a federação dinamarquesa anunciou que todos os golos marcados em novembro em todos os escalões do futebol da Dinamarca vão tornar-se numa verba para ajudar os trabalhadores migrantes no Qatar.O Mundial 2022 vai ser o primeiro a ser disputado durante os meses de inverno e tem início a 20 de novembro. O jogo de abertura será o Qatar-Equador. Portugal é uma das seleções que participa no certame e