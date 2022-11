Guarda-redes Bartlomiej Dragowski desfalca Polónia por lesão

Segundo o treinador do clube italiano, Luca Gotti, a gravidade da lesão não é ainda conhecida, mas o problema vai “definitivamente” afastar o guardião, com duas internacionalizações no currículo, da fase final do torneio, que decorre entre 20 de novembro e 18 de dezembro.



Através da rede social Twitter, a seleção polaca deu conta da chamada de Kamil Grabara, do Copenhaga, para o lote de 26 convocados, ao lado do habitual titular, Wojciech Szczesny (Juventus), e Lukasz Skorupski (Bolonha) entre os guarda-redes.



Dragowski deixou o campo em lágrimas, e sob aplausos das bancadas, no final da primeira parte da visita do Spezia ao Hellas Verona, em que os forasteiros venceram por 2-1.



A Polónia defronta Arábia Saudita, México e Argentina no grupo C do Campeonato do Mundo no Qatar.



Lista de 26 convocados:



- Guarda-redes: Wojciech Szczesny (Juventus, Ita), Kamil Grabara (Copenhaga, Din) e Lukasz Skorupsi (Bolonha, Ita).



- Defesas: Jan Bednarek (Aston Villa, Ing), Jakub Kiwior (Spezia, Ita), Kamil Glik (Benevento, Ita), Bartosz Bereszynski (Sampdoria, Ita), Robert Gumny (Augsburgo, Ale), Matthew Cash (Aston Villa, Ing), Artur Jedrzejczyk (Legia Varsóvia), Mateusz Wieteska (Clermont Foot, Fra) e Nicola Zalewski (Roma, Ita).



- Médios: Krystian Bielik (Birmingham, Ing), Przemyslaw Frankowski (Lens, Fra), Kamil Grosicki (Pogon Szczecin), Jakub Kamisnki (Wolfsburgo, Ale), Grzegorz Krychowiak (Al-Shabab, Ara), Michal Skoras (Lech Poznan), Sebastian Szymanski (Feyenoord, Hol), Damian Szymanski (AEK Atenas, Gre), Piotr Zielinski (Nápoles, Ita) e Szymon Zurkowski (Fiorentina, Ita).



- Avançados: Robert Lewandowski (FC Barcelona), Arkardiusz Milik (Juventus, Ita), Krzysztof Piatek (Salernitana, Ita) e Karol Swiderski (Charlotte FC, EUA).