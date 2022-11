Italiano Daniele Orsato dirige jogo inaugural entre Qatar e Equador

Com 46 anos, Orsato é um dos árbitros europeus com mais experiência, destacou a entidade organizadora do Campeonato do Mundo, especificando que o transalpino se estreou em 2010.

No último mundial, na Rússia, Daniele Orsato desempenhou funções de videoárbitro (VAR), e o último desafio internacional que dirigiu foi o duelo entre Portugal e Espanha, na Liga das Nações.

Orsato sucede ao argentino Nestor Pitana, que dirigiu o Rússia-Arábia Saudita na partida de abertura do último mundial.

Portugal está no Grupo H do Mundial do Qatar, que decorre de 20 de novembro a 18 de dezembro, com Coreia do Sul, de Paulo Bento, Gana e Uruguai.