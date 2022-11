Mundial 2022. Messi e Enzo Fernández dão os três pontos à Argentina

A primeira parte deste jogo foi intensa, muitos duelos físicos e com poucas oportunidades de golos, contando-se um remate perigoso de Vega, de livre direto.





Na segunda metade, a Argentina dominou mas com o México muito fechado no último terço, foi Messi que conseguiu desbloquear o marcador, com um grande remate fora da área.





Já perto dos 90 minutos, Enzo Fernández, já dentro da área mexicana, rematou em arco e bateu Guillermo Ochoa pela segunda vez na partida.





Com este resultado, a Argentina soma os primeiros três pontos e vai disputar a qualificação para os oitavos de final frente à Polónia.